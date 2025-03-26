«Не должно выходить за рамки разумного»: Мишустин нашёл объяснение росту цен в России

«Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда страна решает сложные задачи», — подчеркнул он на выступлении в Госдуме с отчётом кабмина.