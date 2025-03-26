«Не должно выходить за рамки разумного»: Мишустин нашёл объяснение росту цен в России
Мишустин: Одним из главных факторов роста цен в РФ являются наценки посредников
Одним из существенных факторов роста цен в России остаются наценки посредников. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда страна решает сложные задачи», — подчеркнул он на выступлении в Госдуме с отчётом кабмина.
К слову, Михаил Мишустин, говоря о росте цен, заявил, что власти РФ обязаны активно взаимодействовать с рынком по вопросам продовольственных цен и, при необходимости, принимать жёсткие меры. Также премьер-министр отметил роль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в регулировании цен — особенно на товары первой необходимости.
Life.ru