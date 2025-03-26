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Регион
26 марта, 07:59

В российском регионе помидоры продают по цене килограмма говядины

В Тюмени на прилавках нашли томаты по цене более тысячи рублей за килограмм

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В магазинах Тюмени появились помидоры, цена которых превышает тысячу рублей за килограмм. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на официальный сайт одного из местных супермаркетов.

«Томаты сорта «Пинк парадайз» стоят 1 199,99 рублей за килограмм», — ссылаются журналисты на данные в интернет-магазина «Перекрёсток».

Сорт «Пинк парадайз» был создан японскими агрономами и отличается сладкой мякотью и округло-плоской формой.

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Алексей Берковиц
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