В США произошёл второй за год случай убийства на семейном свидании в тюрьме

В калифорнийской тюрьме во время семейного свидания во второй раз за год произошла смерть женщины. На этот раз следствие предполагает, что к её гибели мог быть причастен её муж, который отбывает пожизненное заключение. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Издание уточняет, что 62-летняя Стефани Бринсон посетила своего 54-летнего мужа Дэвида в государственной тюрьме Мул-Крик, расположенной в Айоне. В настоящее время он отбывает наказание, равное четырём пожизненным срокам без возможности условно-досрочного освобождения за убийство четырёх человек во время ограбления квартиры в Лос-Анджелесе.

По словам заключённого, его жена внезапно потеряла сознание во время их встречи. Попытки её реанимировать оказались безуспешными. Однако вскоре стало известно, что её смерть была преднамеренной, а не случайной. После этого Дэвида перевели в медицинское учреждение в Стоктоне, штат Калифорния, где он ожидает отчёта из тюрьмы для дальнейшего предъявления обвинений.

Ранее, как сообщал The Guardian, при схожих обстоятельствах умерла Таня Томас. Американка также нанесла визит к супругу, отбывающему пожизненное за убийство и угон автомобиля с применением оружия. В ходе расследования выяснилось, что её задушили.