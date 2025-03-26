Малиновый язык и температура под 40: Что нужно знать туристам о скарлатине, бушующей в Таиланде

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru рассказала про симптомы скарлатины. Медик отметила, что чаще всего эта болезнь бывает у детей в возрасте от трёх до десяти лет, однако примерно в 2% случаев инфекция выявляется и у взрослых.

По словам специалиста, скарлатина представляет собой одну из разновидностей острого заболевания, вызванного стрептококками, и характеризуется набором типичных симптомов. Первые признаки болезни могут проявиться через 2–7 дней после заражения. Обычно скарлатина начинается стремительно: у человека наблюдается резкое повышение температуры (до 38–40 °C), головная боль и общее недомогание, а также жалобы на тошноту и позывы к рвоте. Затем развивается тонзиллит (ангина): горло становится красным и болезненным, на миндалинах появляется налёт. Спустя 1–2 дня после начала заболевания на коже лица и тела возникает сыпь в виде мелких красных точек, а язык приобретает характерный ярко-красный цвет, известный как «малиновый язык».

Скарлатина — это инфекция, которую вызывает бактерия Streptococcus pyogenes (бета-гемолитический стрептококк группы А, БГСА). Возбудитель заболевания передаётся по аэрогенному механизму (во время разговора, при кашле, чихании, смехе) или контактному (через посуду, предметы гигиены, личные вещи). Екатерина Демьяновская Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

После перенесённой инфекции в организме образуются антитела к токсину БГСА, однако возбудитель также может ослаблять иммунную систему. Как отметила врач, это создаёт риск повторного заражения в процессе выздоровления, что напоминает двухфазное течение инфекции.

«Прививки от скарлатины не существует, но, к счастью, эта инфекция хорошо лечится антибиотиками. В первой половине прошлого века от неё умирал каждый третий заболевший, сейчас смертность не превышает 1%. Важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение, это позволит избежать возможных осложнений — отита, менингита, синусита, миокардита, сепсиса, поражения почек», — добавила собеседница Life.ru.

Для того чтобы избежать заражения, необходимо следовать основным правилам личной гигиены: часто мыть руки после возвращения домой, не использовать чужую посуду и предметы, а также стараться не контактировать с больными людьми.





Тип инфекции, вызванной БГСА, определяется характеристиками патогена и состоянием здоровья человека. Групповым заболеваниям, например текущей вспышке скарлатины в Таиланде, способствуют такие факторы, как скученность и ослабление иммунной системы. К этим факторам относятся изменения климата, уровень солнечного света и высокая концентрация возбудителя. Врач не исключает, что, возможно, в одном месте скопилось много бессимптомных носителей БГСА, которые заразили других людей.

