Брачная ночь неопытных молодожёнов закончилась для них «собачьей сцепкой» и больницей
Mash: Молодожёны попали в больницу в Петербурге после первой брачной ночи
Молодожёны попали в больницу в Петербурге после первой брачной ночи. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Санкт-Петербурге брачная ночь неопытных молодожёнов закончилась для них «собачьей сцепкой» и больницей. Об инциденте рассказали в телеграм-канале Mash.
В брачную ночь невинная 20-летняя девушка и её 30-летний супруг сильно нервничали. В результате их половые органы «сцепились» друг с другом. Испуганные молодожёны были вынуждены позвонить в скорую и обратиться за помощью. Им помогли сесть в машину в простынях и отвезли в больницу, где врачи решили деликатную проблему.
Ранее в Индии 23-летняя танцовщица умерла во время шоу на свадьбе. Девушка скончалась прямо на сцене во время поздравительного выступления. Видео последнего танца опубликовал Life.ru. Джейн Паринита резко почувствовала себя плохо и без сознания рухнула на сцену прямо во время шоу. Прибывшие медики не смоги её реанимировать.