В Санкт-Петербурге брачная ночь неопытных молодожёнов закончилась для них «собачьей сцепкой» и больницей. Об инциденте рассказали в телеграм-канале Mash.

В брачную ночь невинная 20-летняя девушка и её 30-летний супруг сильно нервничали. В результате их половые органы «сцепились» друг с другом. Испуганные молодожёны были вынуждены позвонить в скорую и обратиться за помощью. Им помогли сесть в машину в простынях и отвезли в больницу, где врачи решили деликатную проблему.