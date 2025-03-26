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26 марта, 13:15

Брачная ночь неопытных молодожёнов закончилась для них «собачьей сцепкой» и больницей

Mash: Молодожёны попали в больницу в Петербурге после первой брачной ночи

Молодожёны попали в больницу в Петербурге после первой брачной ночи. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Молодожёны попали в больницу в Петербурге после первой брачной ночи. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Санкт-Петербурге брачная ночь неопытных молодожёнов закончилась для них «собачьей сцепкой» и больницей. Об инциденте рассказали в телеграм-канале Mash.

В брачную ночь невинная 20-летняя девушка и её 30-летний супруг сильно нервничали. В результате их половые органы «сцепились» друг с другом. Испуганные молодожёны были вынуждены позвонить в скорую и обратиться за помощью. Им помогли сесть в машину в простынях и отвезли в больницу, где врачи решили деликатную проблему.

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Алена Пенчугина
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