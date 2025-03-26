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Регион
26 марта, 13:25

Путин вновь посетил Национальный центр «Россия»

Российский лидер Владимир Путин вновь посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. Президент России уже бывал в здании в декабре 2024 года, в дни XXII съезда партии «Единая Россия». В этот раз глава государства впервые познакомится с экспозицией центра.

Путин вновь посетил Национальный центр «Россия». Видео © Telegram / Кремль

Центр был создан в столичном «Экспоцентре» распоряжением Путина, чтобы сохранить наследие одноимённой выставки-форума, которая с ноября 2023 года по июль 2024 года проходила на ВДНХ. Выставку важнейших достижений России в разных отраслях экономики представили все 89 регионов. Посетили её более 17 миллионов человек.

Путин посетил центр производства беспилотников «Самара»
Путин посетил центр производства беспилотников «Самара»

Ранее российский лидер посоветовал туристам, что в Москве стоит посмотреть первым делом. Он подчеркнул, что в первую очередь стоит посетить Кремль, а уже затем другие достопримечательности, среди которых парк развлечений «Остров мечты».

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Life.ru

Алена Пенчугина
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