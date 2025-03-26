Российский лидер Владимир Путин вновь посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. Президент России уже бывал в здании в декабре 2024 года, в дни XXII съезда партии «Единая Россия». В этот раз глава государства впервые познакомится с экспозицией центра.

Путин вновь посетил Национальный центр «Россия». Видео © Telegram / Кремль

Центр был создан в столичном «Экспоцентре» распоряжением Путина, чтобы сохранить наследие одноимённой выставки-форума, которая с ноября 2023 года по июль 2024 года проходила на ВДНХ. Выставку важнейших достижений России в разных отраслях экономики представили все 89 регионов. Посетили её более 17 миллионов человек.