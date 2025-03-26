СБУ предъявила пять обвинений Владимиру Соловьёву
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения по пяти статьям уголовного кодекса телеведущему «России 1» Владимиру Соловьёву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьёву по пяти статьям УК», — сказано в сообщении.
В числе обвинений «пропаганда войны» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ, российским общественным деятелям и артистам, однако это ни к чему не приводило.
Ранее Соловьёв обвинили украинские спецслужбы в том, что они состряпали фейк про его сына, дескать, он работает моделью в Лондоне. Это ципсошная ложь и пропаганда, отметил телеведущий, подчеркнув, что его сын находится в столице Российской Федерации.
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