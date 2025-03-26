Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения по пяти статьям уголовного кодекса телеведущему «России 1» Владимиру Соловьёву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьёву по пяти статьям УК», — сказано в сообщении.

В числе обвинений «пропаганда войны» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ, российским общественным деятелям и артистам, однако это ни к чему не приводило.