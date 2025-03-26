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26 марта, 13:32

СБУ предъявила пять обвинений Владимиру Соловьёву

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения по пяти статьям уголовного кодекса телеведущему «России 1» Владимиру Соловьёву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьёву по пяти статьям УК», — сказано в сообщении.

В числе обвинений «пропаганда войны» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ, российским общественным деятелям и артистам, однако это ни к чему не приводило.

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Ранее Соловьёв обвинили украинские спецслужбы в том, что они состряпали фейк про его сына, дескать, он работает моделью в Лондоне. Это ципсошная ложь и пропаганда, отметил телеведущий, подчеркнув, что его сын находится в столице Российской Федерации.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vrsoloviev

Никита Никонов
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