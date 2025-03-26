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Регион
26 марта, 14:08

«Яблочками пахнет»: Путин заявил, что нужно наращивать производство яблок в РФ

Путину в Национальном центре «Россия» рассказали о производстве яблок

Во время посещения Национального центра «Россия» президенту РФ Владимиру Путину рассказали о производстве яблок в южных регионах России. В год, по словам экскурсовода, в стране собирается около тысячи тонн яблок. Каждое пятое яблоко, которое в этом году находится на прилавках, родом и Кабардино-Балкарии.

Владимир Путин на выставке «Россия». Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Яблочками пахнет», — сказал президент, подходя к экспозиции. Глава государства также заявил о необходимости наращивать производство яблок в России.

Напомним, что Путин вновь посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. Президент России уже бывал в здании в декабре 2024 года, в дни XXII съезда партии «Единая Россия». В этот раз глава государства впервые познакомится с экспозицией центра.

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Telegram / Кремль. Новости

Полина Никифорова
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