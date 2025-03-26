«Яблочками пахнет»: Путин заявил, что нужно наращивать производство яблок в РФ
Путину в Национальном центре «Россия» рассказали о производстве яблок
Во время посещения Национального центра «Россия» президенту РФ Владимиру Путину рассказали о производстве яблок в южных регионах России. В год, по словам экскурсовода, в стране собирается около тысячи тонн яблок. Каждое пятое яблоко, которое в этом году находится на прилавках, родом и Кабардино-Балкарии.
Владимир Путин на выставке «Россия». Видео © Telegram/ Кремль. Новости
«Яблочками пахнет», — сказал президент, подходя к экспозиции. Глава государства также заявил о необходимости наращивать производство яблок в России.
Напомним, что Путин вновь посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. Президент России уже бывал в здании в декабре 2024 года, в дни XXII съезда партии «Единая Россия». В этот раз глава государства впервые познакомится с экспозицией центра.
Telegram / Кремль. Новости