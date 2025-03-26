Во время посещения Национального центра «Россия» президенту РФ Владимиру Путину рассказали о производстве яблок в южных регионах России. В год, по словам экскурсовода, в стране собирается около тысячи тонн яблок. Каждое пятое яблоко, которое в этом году находится на прилавках, родом и Кабардино-Балкарии.

Владимир Путин на выставке «Россия». Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Яблочками пахнет», — сказал президент, подходя к экспозиции. Глава государства также заявил о необходимости наращивать производство яблок в России.