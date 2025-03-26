Путин представил на ратификацию соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном

В документе указано, что глава государства назначил заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко официальным представителем для обсуждения вопроса о ратификации договора в палатах Федерального собрания.

Напомним, в январе этого года Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне.