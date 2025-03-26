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Регион
26 марта, 13:30

Путин представил на ратификацию соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном

Путин внёс на рассмотрение ФС договор о стратегическом партнёрстве с Ираном

Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после подписания соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Обложка © Life.ru

Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после подписания соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин представил Федеральному собранию вопрос о ратификации соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

В документе указано, что глава государства назначил заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко официальным представителем для обсуждения вопроса о ратификации договора в палатах Федерального собрания.

Напомним, в январе этого года Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне.

Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнёрстве с Ираном
Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнёрстве с Ираном
Наталья Демьянова
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