Путин представил на ратификацию соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном
Путин внёс на рассмотрение ФС договор о стратегическом партнёрстве с Ираном
Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после подписания соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин представил Федеральному собранию вопрос о ратификации соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.
В документе указано, что глава государства назначил заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко официальным представителем для обсуждения вопроса о ратификации договора в палатах Федерального собрания.
Напомним, в январе этого года Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве. Как отметили руководители двух государств, это соглашение охватывает такие области, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также совместная борьба с терроризмом на глобальном уровне.