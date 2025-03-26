Стало известно, когда вода полностью поглотит Венецию

Венеция может окончательно уйти под воду уже в 2150 году, сообщает канал RAI News 24. Такие выводы следуют из сценария, смоделированного в рамках международного проекта Национального института геофизики и вулканологии.

Исследователи считают, что системы барьеров «Моисей» будет недостаточно для защиты города. Всё дело в том, что усугубляемый изменениями климата эффект «высокой воды» ведёт к постоянному снижению уровня суши и поглощению её морем. Сейчас темпы этого процесса достигают 7 мм в год, однако без дополнительных мер по защите это приведёт к наводнению и значительному урону.

Система «Моисей» перекрывает лагуну в период наводнений. Несколько лет назад возведение дамбы вызывало множество споров из-за дороговизны. Однако её всё же ввели в строй для защиты от «высокой воды». Данный феномен вызывается морскими приливами, зависящими от лунного цикла, и является характерным для островной части Венеции.