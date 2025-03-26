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26 марта, 18:08

Юрист рассказал, чем собственникам грозит перенос перепланировки квартир на «Госуслуги»

Юрист Крохин: Отвечать за чужую перепланировку в приобретённом жилье не придётся

Чтобы сделать процесс перепланировки квартир проще, в Госдуме предложили позволить их владельцам оформлять её через «Госуслуги». О принципах работы электронного БТИ в беседе с 360.ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты и юрист Константин Крохин.

Он отметил, что пока рано говорить о каком-либо упрощении механизма. Если всплывут какие-либо недочёты, их придётся исправлять, после чего изменения будут внесены в техническую документацию помещения.

Прежде всего упростится сам процесс подачи документов, добавил эксперт. Будет добавлено ещё одно электронное окно, через которое люди смогут связаться с органами надзора.

Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале начиналась от 6 млн рублей
Цена квартир в незаконно построенном доме в Махачкале начиналась от 6 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля 2025 года в правовые акты о недвижимости будет внесён целый ряд изменений. К примеру, в некоторых городах программу семейной ипотеки распространят на вторичное жильё, если дому не больше 20 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michael Dechev

Владимир Озеров
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