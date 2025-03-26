Юрист рассказал, чем собственникам грозит перенос перепланировки квартир на «Госуслуги»

Чтобы сделать процесс перепланировки квартир проще, в Госдуме предложили позволить их владельцам оформлять её через «Госуслуги». О принципах работы электронного БТИ в беседе с 360.ru рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты и юрист Константин Крохин.

Он отметил, что пока рано говорить о каком-либо упрощении механизма. Если всплывут какие-либо недочёты, их придётся исправлять, после чего изменения будут внесены в техническую документацию помещения.

Прежде всего упростится сам процесс подачи документов, добавил эксперт. Будет добавлено ещё одно электронное окно, через которое люди смогут связаться с органами надзора.