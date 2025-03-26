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26 марта, 19:14

Знакомый звезды фильма «Сволочи» Буганова заявил, что у того нет никаких проблем с работой

360.ru: Актёр Буганов не испытывает никаких проблем из-за отсутствия работы

Олег Буганов. Обложка © Кино-театр.ру

Олег Буганов. Обложка © Кино-театр.ру

У актёра Олега Буганова, известного по роли в фильме «Сволочи» нет никаких проблем с работой, о которых раструбили СМИ. Об сообщает 360.ru со ссылкой на его знакомого.

«Хороший человек, такую историю раздули, не зная её сути. Человек работал, семья, ребёнок!» — заявил он.

Приятель Буганова добавил, что на данный момент у него нет вестей о состоянии артистка, поскольку он сам пытается с ним связаться.

Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве
Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве

Ранее СМИ сообщали, что актёр Олег Буганов потерял работу и столкнулся с депрессией, которая довела его в итоге до реанимации. Сообщалось, что ему стало плохо в пятницу, а в больнице он рассказал врачам, что всё дело в том, что он уже долгое время не может найти себе источник заработка.

Владимир Озеров
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