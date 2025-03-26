В Кировской области не поддержали законопроект об усыплении животных в приютах
На Законодательном собрании Кировской области чиновники не поддержали законопроект о защите людей от нападений бездомных животных. Данный закон позволяет усыплять животных, которые находятся в приютах. Об итогах заседания сообщил председатель Заксобрания Роман Береснев.
«На сегодняшний день наша позиция такая: мы за безопасность для людей, за гуманное отношение к животным, и мы за создание общей системы, как государственной, так и с участием некоммерческих организаций», — поделился он.
По словам народного избранника, в проект федерального закона о защите людей от нападений бездомных животных были направлены поправки. Так, чиновники считают, что требования к приютам абсолютно завышены.
27 марта парламентарии рассмотрят региональный законопроект об обращении с животными во втором чтении. В области планируют создать государственные, муниципальные и частные пункты временного содержания для бездомных животных, в которые пушистиков буду помещать на срок не более 20 дней. В это время будут искать владельцев питомцев. В отношении бездомных животных планируется проведение стерилизации, вакцинации, маркирования. После их будут направляться в прежнее место обитания или приют.
Ранее комитет Совфеда отказался поддержать законопроект об усыплении животных в приютах. Там считают, что это противоречит нормам закона об ответственном обращении. Напомним, в июле 2022 года российский лидер Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет регионам самостоятельно определять подходы к регулированию судьбы бездомных животных.
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