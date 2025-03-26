В Кировской области не поддержали законопроект об усыплении животных в приютах

На Законодательном собрании Кировской области чиновники не поддержали законопроект о защите людей от нападений бездомных животных. Данный закон позволяет усыплять животных, которые находятся в приютах. Об итогах заседания сообщил председатель Заксобрания Роман Береснев.

«На сегодняшний день наша позиция такая: мы за безопасность для людей, за гуманное отношение к животным, и мы за создание общей системы, как государственной, так и с участием некоммерческих организаций», — поделился он.

По словам народного избранника, в проект федерального закона о защите людей от нападений бездомных животных были направлены поправки. Так, чиновники считают, что требования к приютам абсолютно завышены.