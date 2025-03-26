«Претендуешь — соответствуй»: Пучков назвал недопустимым панибратство в общении с детьми
Пучков: Панибратство при общении взрослых с детьми недопустимо
Современная молодёжь не испытывает никакого уважения к взрослым людям, которые пытаются как-то подстраиваться и находить с ними общие точки в разговоре. Молодые должны понимать, что старший возраст даёт авторитет, заявил в беседе с 360.ru блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин.
Пучков о проблемах общения взрослых и детей. Видео © 360.ru
По его словам, контакт между взрослыми и детьми строится на инстинктивном уровне, как это делают животные. Но в животном мире именно молодые подстраиваются под тех, кто старше.
Если же взрослый пытается заслужить расположения представителя молодого поколения, то тот начинает думать, что к нему просто подлизываются, поскольку что-то от него хотят, подчеркнул 63-летний Гоблин.
«Чё ты подлизываешься? Зачем? Чего ты от нас хочешь?» Это чисто животные вещи. Возраст — это авторитет, некая дистанция, недопустимость панибратства. Хочешь и претендуешь стать взрослым — соответствуй. Поэтому никаких цацканий», — отметил блогер.
Однако бывает и такое, что у ребёнка возникают проблемы при общении со сверстниками, хотя со взрослыми он таковых не испытывает. Ранее психолог рассказал, как помочь подростку, у которого никак не получается наладить контакт с представителями своего поколения.