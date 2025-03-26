Новый подход: Трамп предложил радикальный способ борьбы с бездомными в США

Президент США Дональд Трамп изучает новый способ борьбы с бездомными в стране. Политик хочет переключить фокус с обеспечения их социальным жильём на принудительное лечение психики и наркотической зависимости, сообщает телеканал CBS.

«Трамп обещает новый подход к избавлению улиц от бездомных, принудительно переселяя тех, кто живёт на улице, в большие лагеря, а также требуя лечения психики и наркозависимости», — указано в материале.

Согласно информации телеканала, на протяжении последних десятилетий политика США была сосредоточена на предоставлении бездомным социального жилья. Тем не менее, несмотря на то что официальных заявлений о смене стратегии не поступало, администрация президента уже рассматривает возможность корректировки существующих социальных программ. Американские чиновники готовы к внедрению изменений, которые позволят более эффективно решать проблемы психического здоровья и зависимости среди людей, не имеющих постоянного жилья.