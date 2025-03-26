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Регион
26 марта, 14:57

Семь игроков российской футбольной молодёжки не могут вылететь из Колумбии

Несколько футболистов молодёжной сборной РФ всё ещё сидят в Колумбии и не могут вернуться на родину. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на гендиректора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова.

«Там произошли технические неполадки с рейсом. Должны были сегодня прилететь. Ничего такого, обычная история. Они должны вернуться завтра», — сказал Газизов.

Сообщается, что большая часть игроков вылетели на Родину, но семь человек остались в Колумбии. Это Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичёв, Данила Козлов, Игорь Дмитриев, Александр Дегтёв. Им помешал овербукинг (сверхбронирование) на рейсе.

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Напомним, игроки молодёжной сборной России по футболу не смогли вылететь из колумбийского города Кали в Боготу из-за проблем с самолётом. Там команда провела два товарищеских матча. Первый завершился победой колумбийцев, второй — ничьей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Николай Рюмин
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