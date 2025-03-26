Семь игроков российской футбольной молодёжки не могут вылететь из Колумбии
Несколько футболистов молодёжной сборной РФ всё ещё сидят в Колумбии и не могут вернуться на родину. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на гендиректора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова.
«Там произошли технические неполадки с рейсом. Должны были сегодня прилететь. Ничего такого, обычная история. Они должны вернуться завтра», — сказал Газизов.
Сообщается, что большая часть игроков вылетели на Родину, но семь человек остались в Колумбии. Это Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичёв, Данила Козлов, Игорь Дмитриев, Александр Дегтёв. Им помешал овербукинг (сверхбронирование) на рейсе.
Напомним, игроки молодёжной сборной России по футболу не смогли вылететь из колумбийского города Кали в Боготу из-за проблем с самолётом. Там команда провела два товарищеских матча. Первый завершился победой колумбийцев, второй — ничьей.
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