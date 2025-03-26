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26 марта, 12:56

Аэропорт в Новом Уренгое закрыли до 27 марта после аварии с самолётом

В Новом Уренгое временно закрыли аэропорт. Фото © Telegram/ Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина

В Новом Уренгое временно закрыли аэропорт. Фото © Telegram/ Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина

Грузовой самолёт Ан-12 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Новом Уренгое. В результате инцидента аэропорт пришлось временно закрыть. Он возобновит свою работу не раньше 7 утра (5:00 мск) завтрашнего дня.

«В настоящее время службы аэропорта ведут работы по эвакуации воздушного судна. На это потребуется несколько часов. Просим пассажиров следить за актуальной информацией о времени прибытия и вылета рейсов по онлайн-табло», указали в пресс-службе аэропорта.

Рейсы, которые следовали в Новый Уренгой, ушли на запасные аэропорты или вернулись в места вылета. Так, самолёт, следовавший из Новосибирска, сел в Надыме, а из Москвы — в Салехарде. Борту из Уфы пришлось вернуться обратно. Задержаны рейсы на вылет в Уфу, Тюмень и Москву. Пассажирам предоставят размещение в гостиницах города.

Напомним, что сегодня воздушное судно авиакомпании «Атран» брюхом угодило в сугроб в Новом Уренгое. Момент ЧП попал на видео. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси. На борту находились восемь человек. После инцидента госпитализировали одного человека, его жизни ничего не угрожает.

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Полина Никифорова
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