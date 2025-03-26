Аэропорт в Новом Уренгое закрыли до 27 марта после аварии с самолётом

Грузовой самолёт Ан-12 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Новом Уренгое. В результате инцидента аэропорт пришлось временно закрыть. Он возобновит свою работу не раньше 7 утра (5:00 мск) завтрашнего дня.

«В настоящее время службы аэропорта ведут работы по эвакуации воздушного судна. На это потребуется несколько часов. Просим пассажиров следить за актуальной информацией о времени прибытия и вылета рейсов по онлайн-табло», — указали в пресс-службе аэропорта.