Путин рассказал, что старается посещать балет «Щелкунчик» в Мариинском театре

Во время осмотра выставки в Национальном центре «Россия» президент РФ Владимир Путин назвал Мариинский театр одним из любых мест в Санкт-Петербурге. Глава государства также рассказал, что старается посещать там постановку «Щелкунчик».

Ранее сообщалось, что Путин посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. Президент уже бывал в здании в декабре 2024 года, в дни XXII съезда партии «Единая Россия». В этот раз глава государства впервые познакомится с экспозицией центра.