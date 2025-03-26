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Регион
26 марта, 15:14

Путин рассказал, что старается посещать балет «Щелкунчик» в Мариинском театре

Во время осмотра выставки в Национальном центре «Россия» президент РФ Владимир Путин назвал Мариинский театр одним из любых мест в Санкт-Петербурге. Глава государства также рассказал, что старается посещать там постановку «Щелкунчик».

«Мариинский театр — одно из моих любимых мест. И «Щелкунчик» — стараюсь бывать там», — сказал Путин.

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Ранее сообщалось, что Путин посетил Национальный центр «Россия», который расположен на Красной Пресне. Президент уже бывал в здании в декабре 2024 года, в дни XXII съезда партии «Единая Россия». В этот раз глава государства впервые познакомится с экспозицией центра.

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VK / Мариинский театр

Алена Пенчугина
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