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26 марта, 15:16

Трамп двумя словами описал переговоры с Москвой и Киевом

Трамп заявил о больших успехах в переговорах с Москвой и Киевом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США добиваются больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в деле мирного урегулирования конфликта. Об этом президент Соединённых Штатов сообщил в интервью журналисту Уинсу Колианезе.

«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается (переговоров с. — Прим. Life.ru) Россией, Украиной», — сказал хозяин Белого дома, правда, не приводя никаких подробностей.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о желании Вашингтона оставаться «посередине» между Киевом и Москвой. По словам экс-комика, Штаты не на стороне Украины. В связи с этим он попросил Америку занять хотя бы нейтральную позицию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Алена Пенчугина
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