Трамп двумя словами описал переговоры с Москвой и Киевом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США добиваются больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в деле мирного урегулирования конфликта. Об этом президент Соединённых Штатов сообщил в интервью журналисту Уинсу Колианезе.

«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается (переговоров с. — Прим. Life.ru) Россией, Украиной», — сказал хозяин Белого дома, правда, не приводя никаких подробностей.