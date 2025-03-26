Трамп двумя словами описал переговоры с Москвой и Киевом
Трамп заявил о больших успехах в переговорах с Москвой и Киевом
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США добиваются больших успехов в переговорах с Россией и Украиной в деле мирного урегулирования конфликта. Об этом президент Соединённых Штатов сообщил в интервью журналисту Уинсу Колианезе.
«Мы добиваемся больших успехов в том, что касается (переговоров с. — Прим. Life.ru) Россией, Украиной», — сказал хозяин Белого дома, правда, не приводя никаких подробностей.
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании Вашингтона оставаться «посередине» между Киевом и Москвой. По словам экс-комика, Штаты не на стороне Украины. В связи с этим он попросил Америку занять хотя бы нейтральную позицию.
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