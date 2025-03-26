«Плюёт Трампу в лицо»: В Штатах осудили безумства Зеленского

«Наш друг Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией. Но даже когда договорённость была достигнута, Зеленский сразу же её нарушил <…> Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти. Его надо отстранить», — сказал он.