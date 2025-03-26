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Регион
26 марта, 06:39

«Плюёт Трампу в лицо»: В Штатах осудили безумства Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленский портит всё, что США пытаются наладить на Украине

Действия Владимира Зеленского подрывают все усилия Вашингтона в области мирного урегулирования конфликта. С таким заявлением выступил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube.

«Наш друг Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией. Но даже когда договорённость была достигнута, Зеленский сразу же её нарушил <…> Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти. Его надо отстранить», — сказал он.

Эксперт добавил, что при сохранении власти неконтролируемого Зеленского, Штатам придётся бросить Украину. Россия заявила о желании мира, но политики Лондона и Парижа специально затягивают конфликт, так как боятся потерять деньги, вложенные в Киев.

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Ранее Зеленский отреагировал на слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых регионах РФ. Экс-комик выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы». Глава киевского режима также отметил, что Уиткофф провёл много времени в общении с Владимиром Путиным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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