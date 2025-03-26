Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что его дни у власти подходят к концу. В «светлый образ» политика продолжают верить лишь украинцы с радикальными, бандеровскими и реваншистскими взглядами, тогда как остальные жители Незалежной уже сняли розовые очки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.