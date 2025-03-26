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26 марта, 02:15

Лавров: Зеленский понимает, что дни его сочтены, а светлый образ — померк

Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что его дни у власти подходят к концу. В «светлый образ» политика продолжают верить лишь украинцы с радикальными, бандеровскими и реваншистскими взглядами, тогда как остальные жители Незалежной уже сняли розовые очки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Зеленский понимает, что дни его сочтены, что его «светлый образ», как он пытался его строить в народе, давно померк», — отметил дипломат в интервью Первому каналу.

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Ранее Зеленский отреагировал на слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о новых регионах РФ. Экс-комик выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы». Глава киевского режима также отметил, что Уиткофф провёл много времени в общении с Владимиром Путиным.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Лия Мурадьян
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