В список фильмов-рекомендаций Минпросвещения попали «Обыкновенный фашизм» и «Легенда №17»

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство завершило работу над составлением списка фильмов, рекомендованных школьникам для семейного просмотра. Создание этого перечня началось летом 2024 года, а в сентябре был представлен проект, который включает 191 фильм. Окончательное количество картин в финальном варианте министр не уточнил.

Между тем РИА «Новости» опубликовало скриншоты списков фильмов для 8–9-х и 10–11-х классов. В него вошли такие картины, как «Броненосец «Потёмкин» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Легенда №17» (2013) и «28 панфиловцев» (2016).

В представленном в сентябре проекте большинство фильмов были сняты в советский период, и лишь десять из них выпущены в современной России.