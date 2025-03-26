В список фильмов-рекомендаций Минпросвещения попали «Обыкновенный фашизм» и «Легенда №17»
Кравцов: Минпросвещения завершило работу над списком фильмов для школьников
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство завершило работу над составлением списка фильмов, рекомендованных школьникам для семейного просмотра. Создание этого перечня началось летом 2024 года, а в сентябре был представлен проект, который включает 191 фильм. Окончательное количество картин в финальном варианте министр не уточнил.
Между тем РИА «Новости» опубликовало скриншоты списков фильмов для 8–9-х и 10–11-х классов. В него вошли такие картины, как «Броненосец «Потёмкин» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Легенда №17» (2013) и «28 панфиловцев» (2016).
В представленном в сентябре проекте большинство фильмов были сняты в советский период, и лишь десять из них выпущены в современной России.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что в России в 2024 году вышли 214 отечественных фильмов, завершилось производство 298 кинолент.
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