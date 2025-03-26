Перенёсший операцию дирижёр шоу «Голос» вышел на связь

Дирижёр шоу «Голос» Сергей Жилин, которого экстренно прооперировали в Москве, продолжает оставаться в медицинском учреждении. В беседе с ТАСС народный артист России поделился, что чувствует себя хорошо.

Пианист уточнил, что с его здоровьем всё в порядке. Он остаётся в больнице и продолжает восстанавливаться после операции.