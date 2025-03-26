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26 марта, 15:28

Перенёсший операцию дирижёр шоу «Голос» вышел на связь

Дирижёр шоу «Голос» Жилин сообщил, что чувствует себя хорошо в больнице

Сергей Жилин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Сергей Жилин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Дирижёр шоу «Голос» Сергей Жилин, которого экстренно прооперировали в Москве, продолжает оставаться в медицинском учреждении. В беседе с ТАСС народный артист России поделился, что чувствует себя хорошо.

Пианист уточнил, что с его здоровьем всё в порядке. Он остаётся в больнице и продолжает восстанавливаться после операции.

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Напомним, что ранее артист попал в столичную больницу с сильной болью в брюшной полости. Потребовалось незначительное операционное вмешательство. Сейчас Сергей Жилин находится на терапии.

Алена Пенчугина
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