Перенёсший операцию дирижёр шоу «Голос» вышел на связь
Дирижёр шоу «Голос» Жилин сообщил, что чувствует себя хорошо в больнице
Сергей Жилин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Дирижёр шоу «Голос» Сергей Жилин, которого экстренно прооперировали в Москве, продолжает оставаться в медицинском учреждении. В беседе с ТАСС народный артист России поделился, что чувствует себя хорошо.
Пианист уточнил, что с его здоровьем всё в порядке. Он остаётся в больнице и продолжает восстанавливаться после операции.
Напомним, что ранее артист попал в столичную больницу с сильной болью в брюшной полости. Потребовалось незначительное операционное вмешательство. Сейчас Сергей Жилин находится на терапии.