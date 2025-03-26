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26 марта, 15:26

Жителя Казани отправили под стражу за теракт на железной дороге

В Казани суд арестовал мужчину по подозрению в теракте на железной дороге

В Казани арестовали мужчину, который подозревается в совершении теракта на железной дороге. Такое решение принял Вахитовский районный суд.

«В Вахитовском районном суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу жителю Казани 1986 года рождения», — сообщила пресс-служба суда.

Фигурант проходит по уголовному делу по статье «Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору».

Согласно версии следователей, в марте мужчина поджёг стойку коммуникационной перегонной связи на участке Южино — Восстание. Также он пытался взломать релейных шкаф, но безуспешно. Всё это житель Казани делал по уговору с ВСУ. Выяснилось, что в феврале он приобрёл в неустановленном месте самодельный дульнозарядный стреляющий предмет.

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Ранее двое подростков совершили теракт на железной дороге под Калугой. Суд заключил их под стражу.

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Shutterstock / FOTODOM / angelo gilardelli

Никита Никонов
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