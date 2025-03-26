Животный ужас: Учёные узнали, как звучит самый страшный в мире звук

Учёные с помощью 3D-принтера и оригинальных образцов воссоздали ацтекский свисток смерти, звуки которого признаны самыми страшными в мире. О разработке пишет британская газета Daily Mail.

Авторы материала отметили, что с помощью таких свистков ацтеки пугали врагов и применяли их во время человеческих жертвоприношений. Однако их звучание до последнего времени оставалось тайной. Полученный звук пугал: он напоминал истошные человеческие крики и «вызывал невероятный страх». Из-за формы гортани при вдувании звук словно разделялся на две части и издавал колеблющиеся волны. В дрожь вгоняли и пробковые шарики внутри инструмента.

По данным газеты, оригинал свистка был найден в 1999 году в руке безголового скелета во время раскопок ацтекского храма в Мехико. Изначально его восприняли как игрушку, но истинное предназначение смогли определить только недавно.