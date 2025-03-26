«Это мы с вами виноваты»: Путин объяснил снижение интереса у детей к теме ВОВ
Путин: Ответственность за отсутствие интереса у детей к истории ВОВ лежит на взрослых
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ответственность за качественное преподавание истории Великой Отечественной войны лежит на взрослых. Он отметил, что дети не должны нести вину за то, что в прошлом этой теме в России уделялось недостаточно внимания. Эти слова прозвучали на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи.
«Совсем недавно дети <…> смотрели ролики или информацию о блокадном Ленинграде, и это не вызывало у них отклика. А вот сейчас по-другому дело обстоит. Дети не виноваты, это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети здесь ни при чем, это все от взрослых зависит», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что до недавнего времени в некоторых учебниках для школ содержалась информация о Второй мировой войне, но не упоминались важные события, такие как Сталинградская и Курская битвы. Сейчас российские власти, по его словам, исправляют эту ситуацию, и это правильно, добавил президент.
Ранее Путин заявил, что российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине. Также глава государства высоко отметил роль героев спецоперации в воспитании подрастающего поколения и рассказал, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников СВО.
Life.ru