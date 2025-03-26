«Это мы с вами виноваты»: Путин объяснил снижение интереса у детей к теме ВОВ

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ответственность за качественное преподавание истории Великой Отечественной войны лежит на взрослых. Он отметил, что дети не должны нести вину за то, что в прошлом этой теме в России уделялось недостаточно внимания. Эти слова прозвучали на заседании наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи.

«Совсем недавно дети <…> смотрели ролики или информацию о блокадном Ленинграде, и это не вызывало у них отклика. А вот сейчас по-другому дело обстоит. Дети не виноваты, это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети здесь ни при чем, это все от взрослых зависит», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что до недавнего времени в некоторых учебниках для школ содержалась информация о Второй мировой войне, но не упоминались важные события, такие как Сталинградская и Курская битвы. Сейчас российские власти, по его словам, исправляют эту ситуацию, и это правильно, добавил президент.