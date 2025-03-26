В Британии на берегу моря нашли скелет «русалки»

В графстве Кент возле города Маргейт супруги обнаружили на берегу моря загадочную фигуру, напоминающую русалку. Об этом сообщает Kent Online.

Пола Риган вместе с мужем гуляла по пляжу, когда они заметили странный предмет. Сначала супруги подумали, что видят деревяшку или останки тюленя, однако быстро поняли, что это не так.

У «русалки» были пустые глазницы, заострённые уши и почти человеческое лицо без носа и волос. Ниже пояса начинался рыбий хвост, покрытый чешуёй. По словам Риган, голова напоминала череп человека, а нижняя часть не казалась склизкой или разложившейся.

Есть несколько версий того, что именно обнаружила семейная пара. Кто-то считает, что русалка могла быть неким обломком, фигурой, украшавшей нос судна, или произведение искусства. Остаётся неизвестным, как странная находка попала на пляж.