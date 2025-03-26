Тонны хлеба и сладостей сняли с продажи в Петербурге

В Петербурге Роспотребнадзор снял с продажи более семи тонн хлебобулочной продукции и кондитерских изделий из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре объяснили, что тонны хлеба сняли с продажи из-за нарушения условий хранения, сроков годности продуктов и требований к маркировке. Кроме того, ведомство признало недействительными декларации о соответствии хлебобулочной продукции, принятые с нарушениями.

«За выявленные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях», — указано в сообщении.

Эксперты отметили, что доля превышения нормы по микробиологическим показателям в проведённых пробах хлеба составила всего 0,2% от общего количества, а пирожных и тортиков — 4,5%. Всего за прошлый год ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», проверил 4,8 тысячи проб хлеба и кондитерских изделий. В ведомстве дополнили, что при этом в исследованиях не нашли генетически модифицированных организмов (ГМО), токсичных элементов и радиоактивных веществ.