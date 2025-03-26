Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залежный заявил, что украинские войска не располагают достаточными ресурсами для того, чтобы достичь Москвы и противостоять ВС России. Эти слова были опубликованы изданием «Страна.ua».

На встрече со студентами во Львове бывший главком ВСУ высказал мнение о возможностях украинской армии достичь российской столицы. Он считает, что для проведения такой операции на Украине недостаточно людей. Он отметил, что ситуацию на фронте необходимо оценивать объективно.

«Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли на Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнём призывать — не хватит», — заявил Залужный.