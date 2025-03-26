Залужный высказался о перспективах ВСУ «дойти до Москвы»
Залужный: ВСУ не располагают достаточными силами, чтобы дойти до Москвы
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / АР /Alberto Pezzali
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залежный заявил, что украинские войска не располагают достаточными ресурсами для того, чтобы достичь Москвы и противостоять ВС России. Эти слова были опубликованы изданием «Страна.ua».
На встрече со студентами во Львове бывший главком ВСУ высказал мнение о возможностях украинской армии достичь российской столицы. Он считает, что для проведения такой операции на Украине недостаточно людей. Он отметил, что ситуацию на фронте необходимо оценивать объективно.
«Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли на Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнём призывать — не хватит», — заявил Залужный.
А ранее Залужный рассказал о звонках из Румынии из-за упавших беспилотников. Также экс-главком ВСУ признал, что из-за украинских средств радиоэлектронной борьбы БПЛА залетали в Румынию. Кроме того, украинские ракеты периодически падали на территории Польши.