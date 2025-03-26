Рютте исключил вступление Украины в НАТО по итогам мирных переговоров
Украина не станет членом Североатлантического альянса после урегулирования вооружённого конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Этот сценарий глава блока исключил во время выступления в Варшаве.
«Мы никогда не заявляли, что Украина присоединится к НАТО в результате текущих мирных переговоров», — заявил генсек, намекнув, что в долгосрочной перспективе всё может сложиться по-иному.
Ранее Рютте заявил, что страны-члены НАТО самостоятельно определяют свою политику в ответ на любые запросы России. Это касается в том числе и возможного требования о сокращении военного присутствия вблизи границ РФ.
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