Рютте исключил вступление Украины в НАТО по итогам мирных переговоров

Украина не станет членом Североатлантического альянса после урегулирования вооружённого конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Этот сценарий глава блока исключил во время выступления в Варшаве.

«Мы никогда не заявляли, что Украина присоединится к НАТО в результате текущих мирных переговоров», — заявил генсек, намекнув, что в долгосрочной перспективе всё может сложиться по-иному.