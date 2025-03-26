Власть Зеленского схлопнется в момент последнего выстрела на фронте — Рада
Нардеп Дубинский: Последний выстрел на линии фронта завершит власть Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что пребывание Владимира Зеленского у власти завершится одновременно с окончанием боевых действий на Украине. При этом, уверен парламентарий, манипуляции «шестёрок» политика с результатами соцопросов не окажут влияния на дальнейшую судьбу бывшего комика.
«Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последним днём его президентства», — написал нардеп в соцсетях.
А ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не обладает реальной властью на Украине. По его словам, бывший комедиант давным-давно сдал страну нацистам и британским спецслужбам.
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