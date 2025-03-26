Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 20:08

Власть Зеленского схлопнется в момент последнего выстрела на фронте — Рада

Нардеп Дубинский: Последний выстрел на линии фронта завершит власть Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что пребывание Владимира Зеленского у власти завершится одновременно с окончанием боевых действий на Украине. При этом, уверен парламентарий, манипуляции «шестёрок» политика с результатами соцопросов не окажут влияния на дальнейшую судьбу бывшего комика.

«Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последним днём его президентства», — написал нардеп в соцсетях.

Зеленский оценил вероятность «вынужденного и унизительного мира» для Украины
Зеленский оценил вероятность «вынужденного и унизительного мира» для Украины

А ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский не обладает реальной властью на Украине. По его словам, бывший комедиант давным-давно сдал страну нацистам и британским спецслужбам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar