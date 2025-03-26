Власть Зеленского схлопнется в момент последнего выстрела на фронте — Рада

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что пребывание Владимира Зеленского у власти завершится одновременно с окончанием боевых действий на Украине. При этом, уверен парламентарий, манипуляции «шестёрок» политика с результатами соцопросов не окажут влияния на дальнейшую судьбу бывшего комика.

«Всем очевидно, что последний выстрел на линии огня будет последним днём его президентства», — написал нардеп в соцсетях.