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Регион
26 марта, 21:45

Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин адресовал поздравления сотрудникам, ветеранам и гражданскому персоналу Росгвардии по случаю их профессионального праздника — Дня войск национальной гвардии. Торжественная речь прозвучала в видеообращении.

Глава государства подчеркнул значимую роль Росгвардии в обеспечении безопасности граждан. Также Путин отметил профессионализм и самоотверженность личного состава, благодаря которым достигаются важные результаты в оперативно-служебной деятельности.

«Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан и искоренению преступности», — заявил президент.

Поздравление Владимира Путина с Днём войск национальной гвардии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства перечислил и ключевые направления работы Росгвардии, включая охрану стратегически важных объектов, сопровождение специальных грузов и контроль за оборотом оружия. Он подчеркнул ответственность и важность выполняемых задач для стабильности и безопасности страны.

«Желаю вам новых успехов в нелёгкой и благородной службе Отечеству и народу России», — заключил политик.

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Напомним, что росгвардейцы активно работают в приграничных районах российских регионов, подвергая свои жизни нешуточной опасности. Некоторые из сотрудников жертвуют жизнями, выполняя служебные обязанности.

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Telegram / Кремль. Новости

Антон Голыбин
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