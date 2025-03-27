Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин адресовал поздравления сотрудникам, ветеранам и гражданскому персоналу Росгвардии по случаю их профессионального праздника — Дня войск национальной гвардии. Торжественная речь прозвучала в видеообращении.

Глава государства подчеркнул значимую роль Росгвардии в обеспечении безопасности граждан. Также Путин отметил профессионализм и самоотверженность личного состава, благодаря которым достигаются важные результаты в оперативно-служебной деятельности.

«Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан и искоренению преступности», — заявил президент.

Поздравление Владимира Путина с Днём войск национальной гвардии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства перечислил и ключевые направления работы Росгвардии, включая охрану стратегически важных объектов, сопровождение специальных грузов и контроль за оборотом оружия. Он подчеркнул ответственность и важность выполняемых задач для стабильности и безопасности страны.

«Желаю вам новых успехов в нелёгкой и благородной службе Отечеству и народу России», — заключил политик.