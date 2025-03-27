Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 22:36

Довольных не будет: В США назвали неприятную особенность соглашения Украины и России о мире

Келлог: Мирное соглашение полностью не удовлетворит ни Россию, ни Украину

Итоговое мирное соглашение России и Украины не будет полностью устраивать ни одну из сторон вооружённого конфликта. Об этой особенности предстоящих договорённостей заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Обе стороны не получат всего, чего хотят», — отметил политик интервью Fox News.

По словам Келлога, достижение взаимного отказа сторон от атак на энергетическую инфраструктуру было относительно простым по сравнению с теми вопросами, которые ещё предстоит решить. Речь идёт, например, о проблеме территориальной принадлежности освобождённых регионов.

Рютте исключил вступление Украины в НАТО по итогам мирных переговоров
Рютте исключил вступление Украины в НАТО по итогам мирных переговоров

Ранее Россия и США достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в акватории. Этот вопрос обсуждался рабочими группами двух стран на переговорах в Эр-Рияде 24 марта.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar