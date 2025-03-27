Довольных не будет: В США назвали неприятную особенность соглашения Украины и России о мире

Итоговое мирное соглашение России и Украины не будет полностью устраивать ни одну из сторон вооружённого конфликта. Об этой особенности предстоящих договорённостей заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Обе стороны не получат всего, чего хотят», — отметил политик интервью Fox News.

По словам Келлога, достижение взаимного отказа сторон от атак на энергетическую инфраструктуру было относительно простым по сравнению с теми вопросами, которые ещё предстоит решить. Речь идёт, например, о проблеме территориальной принадлежности освобождённых регионов.