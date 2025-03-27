Киев сам виноват в потере Крыма, заявил экс-начальник ГСУ Службы безопасности Украины Василий Вовк. По словам генерал-майора, власти Незалежной не интересовались судьбой полуострова и не развивали его, а вместо этого вкладывались в коммерческую недвижимость.

«Почему Крым так отошёл? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели», — пояснил генерал в интервью YouTube-каналу «InterVizor».

По его мнению, если бы киевский режим не совершал ошибок, крымчане могли бы остаться гражданами Украины.

«Мы сами виноваты», — резюмировал Вовк.