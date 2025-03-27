«Сами виноваты»: Генерал СБУ обвинил в потере Крыма киевскую верхушку
Генерал СБУ Вовк: Киев сам упустил Крым, так как не занимался полуостровом
Киев сам виноват в потере Крыма, заявил экс-начальник ГСУ Службы безопасности Украины Василий Вовк. По словам генерал-майора, власти Незалежной не интересовались судьбой полуострова и не развивали его, а вместо этого вкладывались в коммерческую недвижимость.
«Почему Крым так отошёл? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели», — пояснил генерал в интервью YouTube-каналу «InterVizor».
По его мнению, если бы киевский режим не совершал ошибок, крымчане могли бы остаться гражданами Украины.
«Мы сами виноваты», — резюмировал Вовк.
Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что у стран Запада есть все основания признать полуостров российским, поскольку его жители реализовали своё законное право на самоопределение. Он напомнил, что во время посещения региона в 2014 году международные эксперты не высказали сомнений в правоте участников референдума.
Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr