Постпред Ульянов: Европейцам грозит новый раунд промывания мозгов
Жителям европейских держав следует готовиться к усиленному пропагандистскому давлению со стороны собственных властей. Так недавний доклад Службы внешней разведки России о распространении русофобских нарративов в ЕС прокомментировал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — подчеркнул дипломат в Telegram.
Днём ранее директор СВР Сергей Нарышкин доложил, что руководство Евросоюза использует пропагандистские приёмы Третьего рейха для внедрения в умы европейцев устойчивых русофобских взглядов. По данным разведки, Брюссель планирует уверить жителей Европы в якобы исходящей от РФ экзистенциальной угрозе.
Telegram / Russian Mission Vienna