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Регион
27 марта, 02:29

Постпред Ульянов: Европейцам грозит новый раунд промывания мозгов

Жителям европейских держав следует готовиться к усиленному пропагандистскому давлению со стороны собственных властей. Так недавний доклад Службы внешней разведки России о распространении русофобских нарративов в ЕС прокомментировал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — подчеркнул дипломат в Telegram.

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Ульянов усомнился в независимости украинских СМИ из-за решения ЕС

Днём ранее директор СВР Сергей Нарышкин доложил, что руководство Евросоюза использует пропагандистские приёмы Третьего рейха для внедрения в умы европейцев устойчивых русофобских взглядов. По данным разведки, Брюссель планирует уверить жителей Европы в якобы исходящей от РФ экзистенциальной угрозе.

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Telegram / Russian Mission Vienna

Антон Голыбин
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