Жителям европейских держав следует готовиться к усиленному пропагандистскому давлению со стороны собственных властей. Так недавний доклад Службы внешней разведки России о распространении русофобских нарративов в ЕС прокомментировал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.