Ульянов усомнился в независимости украинских СМИ из-за решения ЕС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказал сомнения относительно независимости украинских СМИ в связи с недавним решением Европейского Союза выделить 10 миллионов евро на их поддержку.

В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова объявила о намерении Евросоюза инвестировать 10 миллионов евро в помощь украинским медиа к 2025 году. С начала военных действий в феврале 2022 года ЕС уже выделил 37 миллионов евро на поддержку средств массовой информации на Украине.