«По Геббельсовской методичке»: ЕС уличили в использовании приёмов Третьего рейха против РФ

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала не оставлять без последствий заявление лидера Италии о том, что РФ можно приравнять к Третьему рейху. Дипломат напомнила, что фашизм зародился именно в указанной европейской стране. По её словам, итальянский лидер не может не знать, сколько солдат этой страны во время Второй мировой войны под нацистскими стягами убивали советских граждан. Позднее итальянцы вручили петицию за это сравнение.