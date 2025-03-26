«По Геббельсовской методичке»: ЕС уличили в использовании приёмов Третьего рейха против РФ
Нарышкин: Руководство ЕС использует пропагандистские приёмы Третьего рейха
Руководство Евросоюза (ЕС) пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха. В частности, лидеры объединения составили план по распространению русофобских нарративов среди европейцев, сообщается в Службе внешней разведки (СВР) России.
«Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что, по поступающей информации, руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приёмы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой», — указано в заявлении.
Нарышкин подчеркнул, что генеральный директорат Европейской комиссии по связям с общественностью, наподобие министерства народного просвещения и пропаганды Геббельса, создал стратегию кампании для внедрения в умы европейцев устойчивых русофобских взглядов.
Директор СВР дополнил, что Брюссель планирует уверить жителей Европы в якобы исходящей от РФ экзистенциальной угрозе. Руководство ЕС считает, что предупредить «угрозу» можно только путём разрушения российской государственности, отметил Нарышкин.
А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала не оставлять без последствий заявление лидера Италии о том, что РФ можно приравнять к Третьему рейху. Дипломат напомнила, что фашизм зародился именно в указанной европейской стране. По её словам, итальянский лидер не может не знать, сколько солдат этой страны во время Второй мировой войны под нацистскими стягами убивали советских граждан. Позднее итальянцы вручили петицию за это сравнение.
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