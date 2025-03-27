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Регион
27 марта, 03:41

«Играет с огнём»: Ветеран армии США предрёк Зеленскому крупные неприятности

Подполковник Дэвис: Игры Зеленского с огнём грозят ему ещё большими потерями

Владимир Зеленский подвергает Украину ещё большей опасности, уповая на поддержку Европы и саботируя мирные инициативы. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Офицер подчеркнул, что политик «играет с огнём», не осознавая масштаба возможных потерь.

«Очевидно, что Зеленскому придётся пойти на территориальные уступки. <...> Но он играет с огнём, совершенно не осознавая, что может потерять ещё больше», — возмутился Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Подполковник также обратил внимание на тот факт, что европейские страны не заинтересованы в мирном разрешении конфликта и лишь подталкивают Киев к продолжению боевых действий.

Зеленский солгал о первой ночи «соблюдения» договорённостей с Россией
Зеленский солгал о первой ночи «соблюдения» договорённостей с Россией

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский саботировал две основные договорённости между Россией и Украиной, отдав приказ об атаках на объекты критической инфраструктуры. При этом сам бывший комик отрицает какие-либо энергетические провокации.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антон Голыбин
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