Владимир Зеленский подвергает Украину ещё большей опасности, уповая на поддержку Европы и саботируя мирные инициативы. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Офицер подчеркнул, что политик «играет с огнём», не осознавая масштаба возможных потерь.

«Очевидно, что Зеленскому придётся пойти на территориальные уступки. <...> Но он играет с огнём, совершенно не осознавая, что может потерять ещё больше», — возмутился Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.