Российский турист оторвался в Таиланде и получил «путёвку» на скамью подсудимых

38-летний российский турист задержан в Таиланде после нетрезвых выходок на острове Панган. Его обвиняют в пьяном вождении, употреблении запрещённых веществ и хранении электронных сигарет, выяснил SHOT.

По данным полиции, около недели назад мужчина передвигался по острову на взятом напрокат автомобиле Toyota Vios, превышая скорость и создавая аварийные ситуации. Местные жители вызвали правоохранителей, которые задержали иностранца прямо около виллы, арендованной на время отпуска. В автомобиле россиянина блюстители закона нашли две электронные сигареты, запрещённые на территории страны. Кроме того, из-за сбивчивой речи мужчину заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков. Проверка подтвердила наличие в организме кокаина.

Россиянин рассказал SHOT, что после задержания он два дня провёл в местном СИЗО. 27 марта мужчину ожидает суд, который определит его судьбу. Также арестованный планирует обратиться в консульство РФ. Напомним, что только за электронные сигареты ему может грозить штраф 1,5 миллиона рублей или тюремное заключение на срок до десяти лет. А за пьяную езду без причинения вреда здоровью: лишение прав, штраф около 50 тысяч рублей или тюрьма на год.