Шеремет раскрыл тающий авторитет Зеленского среди прихвостней
Шеремет: Зеленский не имеет влияния на подразделения нацистов и наёмников
Владимир Зеленский утратил влияние над подразделениями ВСУ, где служат нацисты и иностранные наёмники. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».
«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наёмников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — сказал Шеремет.
Депутат добавил, что с главарём режима бессмысленно говорить о мире, так как он нацелен на продолжение конфликта для сохранения должности.
Ранее Шеремет заявил, что Владимир Зеленский де-факто «торпедировал» достигнутые договорённости с Россией, отдав приказы об ударах по энергетическим объектам на территории РФ в конце марта. Если украинская сторона продолжит провокации, Москва оставляет за собой право на жёсткий ответ.
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