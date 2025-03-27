Владимир Зеленский утратил влияние над подразделениями ВСУ, где служат нацисты и иностранные наёмники. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Недоговороспособность Зеленского кроется в полном отсутствии с его стороны контроля за частью ВСУ, преимущественно состоящей из заклятых нацистов и иностранных наёмников, пребывающих под непосредственным командованием британцев», — сказал Шеремет.

Депутат добавил, что с главарём режима бессмысленно говорить о мире, так как он нацелен на продолжение конфликта для сохранения должности.