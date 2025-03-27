В Бурятии пьянка закончилась изменой и убийством искусителя топором

В Бурятии мужчина зарубил топором своего гостя, который в разгар пьянки уложил его сожительницу в кровать. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«Мужчина 52-х лет с сожительницей и 35-летним знакомым распивали спиртные напитки у себя дома в с. Сосново-Озёрское. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, оставив сожительницу и знакомого мужчину наедине. Вернувшись, обвиняемый застал их в кровати. <...> Произошла ссора, в ходе которой обвиняемый из чувства ревности схватил топор и нанёс им несколько ударов», — говорится в сообщении.

Гость скончался на месте. Хозяин дома в бега не пустился, а смиренно ждал правоохранителей по месту происшествия. Он во всём сознался. Сейчас ведутся следственные действия с последующим избранием меры пресечения.