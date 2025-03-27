В Бурятии пьянка закончилась изменой и убийством искусителя топором
В Бурятии мужчина зарубил своего гостя за совращение сожительницы
В Бурятии мужчина зарубил топором своего гостя, который в разгар пьянки уложил его сожительницу в кровать. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«Мужчина 52-х лет с сожительницей и 35-летним знакомым распивали спиртные напитки у себя дома в с. Сосново-Озёрское. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, оставив сожительницу и знакомого мужчину наедине. Вернувшись, обвиняемый застал их в кровати. <...> Произошла ссора, в ходе которой обвиняемый из чувства ревности схватил топор и нанёс им несколько ударов», — говорится в сообщении.
Гость скончался на месте. Хозяин дома в бега не пустился, а смиренно ждал правоохранителей по месту происшествия. Он во всём сознался. Сейчас ведутся следственные действия с последующим избранием меры пресечения.
Недавно в Сочи управляющую местным мясным магазином убил её бывший партнёр по бизнесу. После расправы над женщиной, преступник попытался убить директора магазина и протаранил витрины торговой точки на своём внедорожнике. Его задержали и завели уголовное дело по факту убийства и покушения.
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