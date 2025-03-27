Умер актёр и ведущий Алексей Весёлкин

Стало известно о кончине известного телеведущего и актёра Алексея Весёлкина. Он вёл такие популярные программы, как «Царь горы» и «До 16 и старше» и другие. Как сообщает SHOT, причиной его смерти стала долгосрочная борьба с онкологическим заболеванием, которое не покидало его на протяжении многих лет.

Тело Алексея было найдено его супругой в квартире на Пятницком шоссе в Москве около полуночи. Врачи, прибывшие на место происшествия, лишь подтвердили печальную весть — ему было всего 63 года. Долгие годы телеведущий мужественно сражался с раком крови, оставаясь при этом верным своему делу.

Алексей Весёлкин был не только Заслуженным артистом России, но и настоящей иконой для многих поколений зрителей. Его талант охватывал множество жанров — от телевидения до радио, а также кино, где он запомнился по роли в сериале «Не родись красивой». Он умел создавать атмосферу доверия и тепла, благодаря чему программы с его участием всегда собирали миллионы зрителей.