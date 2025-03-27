Олланд заявил, что с Путиным можно договориться

Бывший президент Франции Франсуа Олланд уверен, что с лидером России Владимиром Путиным возможно договориться. Об этом он заявил в беседе Die Zeit.

Француз заявил, что для удовлетворительного результата следует иметь рычаги воздействия. Он уверен, что метод Путина — «много говорить».

«Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придётся его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает», — пояснил бывший французский лидер.

Олланд вспомнил, как в момент минских соглашений Путин подарил ему письмо Наполеона. Политик считает этот жест двояким, так как Наполеон важен для его страны, но его прогнали из Москвы.