Олланд заявил, что с Путиным можно договориться
Экс-лидер Франции Олланд: С Путиным можно договориться через рычаги воздействия
Бывший президент Франции Франсуа Олланд уверен, что с лидером России Владимиром Путиным возможно договориться. Об этом он заявил в беседе Die Zeit.
Француз заявил, что для удовлетворительного результата следует иметь рычаги воздействия. Он уверен, что метод Путина — «много говорить».
«Вы должны позволить ему говорить, но в какой-то момент вам придётся его перебить и показать, что вы не принимаете то, что он говорит, и особенно то, что он делает», — пояснил бывший французский лидер.
Олланд вспомнил, как в момент минских соглашений Путин подарил ему письмо Наполеона. Политик считает этот жест двояким, так как Наполеон важен для его страны, но его прогнали из Москвы.
Ранее спецпосланник главы США Стивен Уиткофф заявил, что Владимир Путин не планирует захватывать Европу, ему начинают потихоньку верить жители Европейского союза. На данный момент со стороны США идёт работа лишь над тем, чтобы понять позиции Москвы и Киева для дальнейшего урегулирования конфликта.
Life.ru