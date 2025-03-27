Эксперт объяснила, какие «настолки» помогут сохранить молодость мозга

Эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова рассказала, что настольные игры, такие как маджонг, помогают поддерживать мозг в тонусе. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она объяснила, такое развлечение развивает память и мышление.

«Замечательная игра. Много карточек, разнообразные ходы, нужно запоминать расположение и использованные карты. Это развивает память, концентрацию и стратегическое мышление, просчитывая ходы противника», — подчеркнула Пойманова.

Эксперт отметила, что игра «Мемо» способствует развитию как кратковременной, так и долговременной памяти и подходит для людей всех возрастов. Она добавила, что помимо игр существуют и другие методы для тренировки мозга. Чем больше нового мы пробуем, тем лучше становится нейропластичность мозга. Эксперт предложила простые упражнения, такие как асинхронные движения руками и концентрация на движении пальцев в течение минуты, которые могут помочь сосредоточиться перед работой. Также полезно решать простые арифметические задачи.

Кроме того, можно запоминать скороговорки, ассоциации и пословицы. Упражнения могут не только активировать мозг, но и способствовать расслаблению, что важно для его эффективной работы. Например, вибрация голоса с произнесением звука «м-м-м» помогает расслабить парасимпатическую систему и подготовить мозг к активной деятельности.