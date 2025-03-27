Борьба с преступниками: Россиян предупредили о блокировке банковских карт дропперов

Росфинмониторг сможет самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков, если появится подозрение, что те задействованы в дропперских схемах. Об этом в беседе с РБК сообщил заместитель главы ведомства Герман Негляд.

Специалист отметил, что новая мера начнёт действовать с 1 июня. Также специалист пообещал, что блокировка карт не станет массовым явлением. Однако он предположил, что эта работа сделает деятельность организаторов криминального бизнеса невыгодной.

Заместитель главы Росфинмониторинга подчеркнул, что многие люди становятся дропперами и не осознают, что этой деятельностью помогают злоумышленникам. Дропперы — это владельцы карт, которые предоставляют их для проведения сторонних трансакций или снятия наличных. По словам Негляда, деятельность ведомства будет направлена не против самих дропперов, а против преступников, которые сознательно используют чужие банковские карты для отмывания доходов.

Специалист дополнил, что одним из законодательных инструментов, направленных на решение поставленной проблемы, стал закон, который был принят в конце 2024 года. Он предоставляет федеральной службе полномочия приостанавливать финансовые операции на срок до десяти дней в случаях, когда возникает подозрение в их использовании для легализации доходов, полученных обманом. При этом Негляд заверил, что финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок.

«Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулёзное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет», — отметил Негляд.