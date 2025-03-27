Life.ru узнал, какую бытовую технику можно успеть купить до подорожания, прямо сейчас
Эксперт Лебединская: По прогнозам, подорожают холодильники и роботы-помощники
На фоне неснижающейся ключевой ставки и повышения ставки налога на прибыль, а также сложных схем взаимозачётов с китайскими партнёрами эксперты всё чаще говорят о стремительном повышении цен на бытовую технику. О том, какую бытовую технику лучше приобрести до стремительного взлёта ценников, Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
В первую очередь специалист отметила ожидаемое повышение стоимости портативной компьютерной техники. Однако, уточнила она, затронет повышение цен и другие, не менее важные в быту электроприборы.
Из крупной бытовой техники на 10–15% можно ожидать повышение цен на холодильники, из-за коррекции правил импорта которых на рынке может образоваться дефицит. А среди мелкой техники из-за растущего спроса могут вырасти цены на роботизированных помощников и энергоэффективные устройства.
При этом, по мнению Лебединской, товары из категории эконом будут менее подвержены ценовым колебаниям. Она также отметила, что в случае принятия инициативы Минпромторга об обязательной маркировке можно будет ожидать незначительного подорожания смартфонов и ноутбуков, телефонов сотовой и проводной связи, светотехники и даже печатных плат.
А ранее Life.ru писал о потенциальном повышении ключевой ставки. Согласно заявлению председателя Центробанка, темпы роста цен снижаются каждый месяц, однако уровень инфляции в России всё ещё превышает целевой показатель регулятора на четыре процента.
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