Life.ru узнал, какую бытовую технику можно успеть купить до подорожания, прямо сейчас

На фоне неснижающейся ключевой ставки и повышения ставки налога на прибыль, а также сложных схем взаимозачётов с китайскими партнёрами эксперты всё чаще говорят о стремительном повышении цен на бытовую технику. О том, какую бытовую технику лучше приобрести до стремительного взлёта ценников, Life.ru рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

В первую очередь специалист отметила ожидаемое повышение стоимости портативной компьютерной техники. Однако, уточнила она, затронет повышение цен и другие, не менее важные в быту электроприборы.

Из крупной бытовой техники на 10–15% можно ожидать повышение цен на холодильники, из-за коррекции правил импорта которых на рынке может образоваться дефицит. А среди мелкой техники из-за растущего спроса могут вырасти цены на роботизированных помощников и энергоэффективные устройства. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

При этом, по мнению Лебединской, товары из категории эконом будут менее подвержены ценовым колебаниям. Она также отметила, что в случае принятия инициативы Минпромторга об обязательной маркировке можно будет ожидать незначительного подорожания смартфонов и ноутбуков, телефонов сотовой и проводной связи, светотехники и даже печатных плат.