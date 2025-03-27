Хозяйка «танцующей» Tesla из Подмосковья выставила требования Илону Маску

Жительница России потребовала от Илона Маска вернуть в «танцующую» Tesla автопилот и другие функции, которые были отключены после начала СВО. Об этом сообщает SHOT.

«Танцующая» Tesla. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, претензию к самому богатому человеку мира написала жительница Подмосковья Олеся. В 2023 году она купила Tesla Model X Long Range за 6,6 миллиона рублей. Россиянка ожидала получить сверхтехнологичное авто, но после выяснилось, что часть функций в машине отключена. Так, не работает автопилот, не обновляется софт.

Юрист девушки Валерия Рытвина рассказала, что в претензии она предлагает вариант решения проблемы, хотя могла бы потребовать деньги назад. Россиянка призывает включить все заблокированные функции и возобновить стандартное обслуживание электромобилей Tesla в РФ.