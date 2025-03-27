«Не понимал, что навредит»: Китаец-рецидивист до смерти затряс трёхлетнюю дочь
SCMP: В КНР отца приговорили к пожизненному заключению за гибель 3-летней дочери
В Гонконге (Китай) суд приговорил 42-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство своей трёхлетней дочери Люн Нга-ше. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).
Авторы статьи отметили, что, по данным суда, преступление было совершено против беззащитного ребёнка с применением чрезмерной силы. В июле 2020 года мужчина несколько раз грубо встряхнул дочь. При этом он утверждал, что не понимал, как сильно ей это может навредить. В материале говорится, что медики обнаружили у девочки серьёзные травмы, включая кровоизлияние под черепом и повреждения сетчатки глаз. Ребёнок скончался в больнице в тот же месяц.
Причём китаец, имеющий 12 судимостей, ранее уже был осуждён за нападение на мать дочери. Мужчина облил женщину некой жидкостью, которая причинила ей вред. За это он провёл в тюрьме двадцать месяцев.
А ранее Life.ru писал, что в США мать зверски убила девятилетнего сына и закопала на заднем дворе. После преступления американка сбежала в штат Джорджия вместе с младшим ребёнком. Женщину задержали и поместили под стражу.
Kandinsky 3.1 / Life.ru