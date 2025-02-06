Торчащая из ямы нога ребёнка помогла полиции раскрыть жуткое убийство

В американском Детройте арендодатель обнаружил на заднем дворе дома жуткую находку, которая помогла раскрыть преступление. Из неглубокой ямы торчала крошечная ножка ребёнка, сообщает Daily Mail со ссылкой на окружного прокурора Уэйна Кима Уорти.

Полицейские осмотрели яму и обнаружили останки девятилетнего мальчика. Как оказалось, его убила мать — 41-летняя Брэнди Катрис Пирс, которая после преступления сбежала в штат Джорджия вместе с младшим ребёнком. Женщину задержали и поместили под стражу.