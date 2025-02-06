Торчащая из ямы нога ребёнка помогла полиции раскрыть жуткое убийство
Daily Mail: В США мать зверски убила 9-летнего сына и закопала на заднем дворе
В американском Детройте арендодатель обнаружил на заднем дворе дома жуткую находку, которая помогла раскрыть преступление. Из неглубокой ямы торчала крошечная ножка ребёнка, сообщает Daily Mail со ссылкой на окружного прокурора Уэйна Кима Уорти.
Полицейские осмотрели яму и обнаружили останки девятилетнего мальчика. Как оказалось, его убила мать — 41-летняя Брэнди Катрис Пирс, которая после преступления сбежала в штат Джорджия вместе с младшим ребёнком. Женщину задержали и поместили под стражу.
Прежде чем задушить собственного сына, Пирс связала его руки и ноги. А после похоронила тело на заднем дворе. Останки арендодатель обнаружил только 6 января 2025 года, когда готовил дом и участок к заезду новых жильцов. Убийство же произошло в конце октября 2024-го.
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