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3 февраля, 15:48

Украинская беженка в Болгарии убила собственных детей

Blitz: В Болгарии украинка подозревается в убийстве двоих детей 5 и 11 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photobyphotoboy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photobyphotoboy

В Болгарии украинка подозревается в убийстве своих детей 5 и 11 лет, сообщает издание Blitz. Детей с многочисленными ножевыми ранениями нашёл в их кроватях отец в селе Вакарел, где они с семьёй снимали дом.

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Мать после произошедшего попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее задержали правоохранители. Ей грозит пожизненное заключение.

По предварительным данным, семья приехала в село за три дня то трагедии и даже толком не успела обустроиться. На родине женщина состояла на учёте у психиатра, но диагноз неизвестен.

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Ранее в США молодые супруги убили ребёнка, заперев в кладовке с обогревателем. Температура тела девочки после смерти составила почти 42 градуса, что свидетельствует о гипертермии — перегреве организма.

Алексей Берковиц
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